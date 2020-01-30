Independent — несмотря на перемирие, Ливия движется к полномасштабной войне

Хотя после недавних договорённостей о прекращении огня в Ливии установилось шаткое перемирие, страна движется к полномасштабной войне, пишет The Independent. В последние несколько дней усилились боестолкновения не только в районе Триполи, но и близ третьего по величине ливийского города, Мисураты.



Reuters

Несмотря на шаткое перемирие, достигнутое посредством мировых держав, Ливия вновь движется к полномасштабной войне, пишет The Independent. Поступают сообщения об авиаударах по авиационным объектам и о возобновлении стрельбы с закрытых позиций вдоль фронтов на западе страны.

Во вторник силы, верные международно признанному правительству Ливии, заявили, что сбили вражеский боевой беспилотник, которым, скорее всего, управляли Объединённые Арабские Эмираты. По всей видимости, сбить аппарат удалось с помощью новой зенитной техники, развёрнутой Турцией.

В результате перемирия, достигнутого 12 января с подачи РФ и Турции, в стране установилось относительное спокойствие. Однако в последние дни участились боестолкновения в районе ливийской столицы Триполи, а также близ третьего по величине города Ливии — Мисураты.

«Боестолкновения начались несколько дней назад после договорённостей о перемирии, — заявил один из жителей Триполи. — Сначала они были вялыми и прерывистыми, а теперь это почти полномасштабный бой».

Находящееся в Триполи правительство заявило, что силы командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара нанесли ракетные удары по нескольким жилым районам столицы. Кроме того, в результате неожиданного нападения ЛНА на Мисурату погибли как минимум 11 бойцов, верных правительству, и около сотни получили ранения.

А ещё на прошлой неделе официальный представитель Хафтара предупредил, что они будут сбивать «любые военные или гражданские самолёты, пролетающие над столицей, невзирая на их принадлежность».

Единственный гражданский аэропорт ливийской столицы Митига был закрыт после того, как в него попали ракеты сил ЛНА. В результате как минимум два человека получили ранения, пишет The Independent со ссылкой на данные миссии ООН.

Между тем, как отмечается в статье, боестолкновения могут стать ещё более серьёзными. ООН уже предупредила о том, что обеим сторонам, конфликтующим из-за контроля над Триполи, поступают из-за рубежа самолёты, полные «иностранных бойцов, вооружений, боеприпасов и передовых систем».



И хотя эксперты по Ливии отмечают, что ситуация сейчас лучше, чем до заключения перемирия, однако большинство из них ожидают ухудшения ситуации, указывает The Independent.

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