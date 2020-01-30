Эрдоган потребовал от Москвы остановить наступление сирийских войск на Идлиб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Москву о необходимости остановить наступление сирийских правительственных сил на провинцию Идлиб. Захват критически важного города, который произошел в среду, породил в Анкаре страхи относительно нового исхода сирийских беженцев в Турцию.

Эрдоган, только что вернувшийся из трехдневной поездки в Африку, обвинил Москву в нарушении соглашений по Сирии и предъявил России ультиматум.

«До сих пор мы ждали, однако с этого момента мы будем предпринимать собственные действия. Это не угроза, но мы ожидаем, что Россия сделает необходимое предупреждение режиму», – заявил Эрдоган.

Турецкий лидер сделал это заявление после того, как сирийские правительственные силы захватили ранее удерживаемый повстанцами город Марат аль-Нуман. Правительственные войска, при поддержке российской авиации, продвигаются вглубь провинции Идлиб, в которой проживают около 3 млн человек. Идлиб – последняя сирийская провинция, частично удерживаемая силами оппозиции.

Эрдоган заявил, что наступление на Идлиб является нарушением соглашения, заключенного в прошлом году между Турцией и Россией с целью подержания мира в провинции. Однако в Москве настаивают, что главная цель наступления – борьба с террористами, что не является нарушением соглашения.

«Россия говорит нам, что они борются с терроризмом. Кто эти террористы? Люди, борющиеся за защиту своей земли?» – задался вопросом турецкий президент.

Во вторник Анкара перебросила в Идлиб конвой для усиления военного присутствия в Сирии. По условиям соглашения с Москвой, у Турции есть 12 постов для слежения за зоной деэскалации, что позволяет предотвращать стычки между повстанцами и сирийскими правительственными войсками.

«Если бы не российская военная авиация, Турция легко избавилась бы от сил Асада», – говорит Атилла Йесилада, аналитик из Global Source Partners. «У них [сирийских войск] нет запаса прочности или сил для противостояния хорошо вооруженной и обученной [турецкой] армии, поддерживаемой вооруженными формированиями в Сирии».

Эксперт предупреждает об уязвимости турецких сил в Сирии, учитывая отсутствие поддержки с воздуха и наличие российских ПРО, контролирующих воздушное пространство.

Несмотря на противоречия, связанные с Сирией, отношения Анкары с Москвой остаются, по словам Эрдогана, «стратегическими». В этом месяце в Стамбуле состоялась торжественная церемония запуска трубопровода «Турецкий поток», предназначенного для поставки российского газа в Турцию и европейские страны. Однако углубление кризиса в Идлибе может поставить под вопрос будущее этого партнерства.

«Турция отчаянно нуждается в России в сирийском вопросе; проблема Идлиба не может быть разрешена без сотрудничества с Россией. Но эти отношения не равны. Существует значительный дисбаланс, и чем дольше это продолжается, тем больше вопросов возникает по поводу того, с чем в итоге останется Турция», – считает Мехмет Огутчу, турецкий аналитик из London Energy Club.

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