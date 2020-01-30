Мнение: Шпионьте дальше

Очередной путинский провал.
Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что до конца 2020 года Болгария ограничит поставки российского газа на 50%. Планируется, что половина всего годового потребления в 3 млрд кубометров газа придется на доли газа из Азербайджана и поставок сжиженного природного газа.
При этом, еще в начале 2020 года исполнительный директор госкомпании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов говорил, что из нового пункта поставки газа в Болгарию — компрессорной станции «Странджа 2», который входит в систему запущенного 8 января «Турецкого потока», — Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа.
И вот такое изменение позиции …
Что сказать? «Отличные» итоги деятельности правящих в России майоров КГБ.
За последнее время в Болгарии российские дипломаты и сотрудники российских спецслужб стали фигурантами нескольких дел о шпионаже, покушении на убийство, вмешательстве во внутренние дела страны.
Вместо того, чтобы оставить Болгарию в покое, не лезть в ее внутренние дела, иметь в виду интересы экономического сотрудничества, а также тот факт, что Болгария – дружественная России страна, и занимает в ЕС особое положение, российское руководство захотело большего.
Вот и получили результат.
Но вряд ли случившееся послужит уроком для тупой российской внешней политики с опорой на спецоперации. Проиграв, продолжат ломить дальше в том же направлении. Понимают только язык силы. Как бандиты.
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Источник: СерпомПо
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