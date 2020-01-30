«Не стало неожиданностью». Глава украинской делегации прокомментировала «прощение» России в ПАСЕ

Украинская делегация продолжит работать в Парламентской ассамблее Совета Европы, хотя большиство депутатов ПАСЕ и проголосовали за резолюцию о «прощении» России, подтверждающую полномочия делегации РФ в ассамблее. Об этом глава украинской делегации, нардеп от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила в Facebook 29 января.

«Скажу честно: решение ПАСЕ не стало неожиданностью для нас. Мы трезво оценивали возможный результат. Однако в международной политике значение имеет не только результат, но и позиция нашей делегации. Мы дали понять, что не будем мириться с ситуацией, которая сложилась в ПАСЕ после позорного возвращения российской делегации», – написала она, напомнив, что полномочия представителей РФ были оспорены.

Ясько утверждает, что результат голосования не свидетельствует об уменьшении поддержки Украины со стороны депутатов ассамблеи.

«Большая часть делегатов, даже дружественных России, считают, что она должна выполнять свои международные обязательства, а для этого она должна быть представлена в ПАСЕ, и с ней надо вести диалог. Такую позицию мы слышали и в зале заседаний, и в комитетах, и на двусторонних встречах», – отметила глава украинской делегации.

Она заявила, что не верит в эффективность такого подхода.

По мнению Ясько, большинство депутатов ПАСЕ проголосовали 29 января за подтверждение полномочий делегации РФ, чтобы «держать Россию на коротком поводке».

«Я считаю, что нынешнее голосование не решает, а усугубляет кризис в организации. Повторять мантру о диалоге с государством-агрессором – это путь в никуда. Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них – это пустой звук. Они говорят на языке угроз, ультиматумов и пропаганды. Тем не менее, Россия будет в ПАСЕ. Мы назвали это «новой нормальностью», – добавила она.

ПАРЄ підтвердила повноваження делегації держави-агресора. Росію "прощено". Результати голосування:за звіт Кокса, що… Posted by Lisa Yasko on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

Проект решения, который предусматривает возвращение россиян в ПАСЕ без каких-либо ограничений, поскольку Россия начала платить взносы в Совет Европы и освободила украинских военнопленных моряков, подготовил нидерландский депутат Тини Кокс.

Большинство поправок к документу, предложенных украинской делегацией, в том числе об ограничении полномочий российской делегации, было отклонено при рассмотрении. Однако была одобрена норма, которая подчеркивает, что РФ незаконно аннексировала Крым.

27 января началась зимняя сессия ПАСЕ. Литовский представитель Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации РФ «из-за нарушения Россией своих обязательств», в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии. Его поддержали 30 депутатов из различных национальных делегаций.

Участие в сессии ПАСЕ впервые после полугодового перерыва принимает Украина – страна не участвовала в работе ассамблеи с 25 июня 2019 года из-за возвращения полномочий российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ «устранит угрозу дискриминации национальных делегаций».

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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