Google временно закрыл офисы в Китае

Офисы Google в Китае приостанавливают работу из-за распространения коронавируса, сообщила компания.
Китайские подразделения Google решают, в частности, вопросы продаж и рекламы, передает ТАСС.
По информации Verge, которую подтвердили в Google, работа приостановлена как минимум на несколько дней. Сотрудникам посоветовали хотя бы на две недели покинуть Китай.
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