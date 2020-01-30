Google временно закрыл офисы в Китае

Офисы Google в Китае приостанавливают работу из-за распространения коронавируса, сообщила компания.

Китайские подразделения Google решают, в частности, вопросы продаж и рекламы, передает ТАСС.

По информации Verge, которую подтвердили в Google, работа приостановлена как минимум на несколько дней. Сотрудникам посоветовали хотя бы на две недели покинуть Китай.





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