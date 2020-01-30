Шарлиз Терон вышла в свет в эксклюзивном металлическом платье

Шарлиз Терон посетила церемонию вручения статуэток Гильдии костюмеров. Для этого мероприятия звезда облачилась в ослепительный металлический наряд с золотым ободком.

Это платье стало настоящим воплощением красоты. Одеяние хорошо облегало фигуру знаменитости и струилось по полу, при этом так, что все присутствующие не могли отвести глаз. Известная своим представительным внешним видом Шарлиз Терон нанесла совсем немного макияжа: лишь чуть блеска на губы и дымчатые тени. Ногти актриса покрасила в черный цвет, что подошло под квадратный клатч.

Голливудская знаменитость часто играет как разных богинь, так и женщин с нелегкой судьбой, и это нравится критикам и фанатам. В кинокартине «Монстр» она сыграла убийцу. Для данной роли Терон набрала несколько килограммов и превратилась в даму не самой лучшей внешности. За период карьеры она не раз меняла прически и стриглась налысо.

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