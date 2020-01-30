Мнение: В Ираке разбился C-27J Spartan командования спецопераций США

Иракские СМИ (включая "Аль-Арабию") сообщают, что в провинции Анбар разбился военно-транспортный самолет С-27J Spartan командования специальных операций США.
По счастливому стечению обстоятельств, машина разбилась в районе базы Айн-аль-Ассад, которую 8 января обстреливал баллистическими ракетами Иран.
Машина обычно используется для перевозки личного состава спецподразделений армии США и различных военных грузов. Есть и специализированная версия, использующаяся в операциях ЦРУ.
Неизвестно, сколько людей находилось на борту в момент катастрофы. Иракские СМИ заявляют о как минимум 4х погибших.
США и правительство Ирака не подтверждали и не опровергали данные сообщения. Фотографий и видео с места падения нет, так что 100-процентной верификации заявлений иракцев также пока что нет.
С учетом контекста происходящего, если самолет действительно упал, то можно предполагать:
1. Случайная случайность. Ну упал один самолет спецопераций в Афганистане. Ну упал еще один через пару дней в Ираке. "Совпадение, только и всего".
2. Длинная рука Тегерана. Год ПВО открыт не только в Йемене. "Я отомщу и мстя моя будет страшна".
3. Имитация катастрофы для сокрытия количества жертв удара по Айн-аль-Ассад 8 явнаря. "Джони, как нам объяснить столько трупов? — Нет ничего проще, подгоняй самый ненужный борт".
Источник: Colonel Cassad
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