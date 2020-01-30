Фильм «ДАУ. Наташа» Ильи Хржановского включили в конкурс Берлинале

Минкульт не пустил его в прокат.

Один из фильмов проекта «ДАУ» режиссера Ильи Хржановского с подзаголовком «Наташа» включили в конкурсную программу 70-го Берлинского кинофестиваля, объявил глава конкурса Карло Шатриан.

В рамках спецпоказов на Берлинале также покажут еще одну часть сериал «ДАУ. Дегенерация» и новый мультфильм студии Pixar «Вперед», там же пройдет премьера нового фильма Олега Сенцова «Номера».

Всего в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля вошли еще 17 картин в том числе «Соль слез» Филиппа Гарреля, «Сибирь» Абеля Феррары и «Женщина, которая бежала» Хона Сан Су.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«ДАУ». Увечный показ. Комментарии к запрету четырех фильмов из масштабного проекта Ильи Хржановского

Осенью российский Минкульт отказался пустить «ДАУ. Наташа» в прокат, объяснив это «пропагандой порнографии»: в этом эпизоде об изнасиловании буфетчицы на допросе в КГБ, в частности, был фрагмент, где главная героиня насиловала себя стеклянной бутылкой. По той же причине в лицензии отказали еще трем эпизодам проекта.

Премьера байопика «Дау» о советском физике, лауреате Нобелевской премии Льве Ландау, съемки которого велись с 2008 года, состоялась в прошлом январе в Париже. Он состоит из 13 отдельных фильмов и сериалов, действие происходит в 1930-1960-х годах на территории харьковского Института, прообразом которого был московский Институт физических проблем, где работал Ландау.

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало новые антироссийские санкции США. Дипломаты заверили, что санкции «не изменят политики России». Как заявили в посольстве, рестрикции навредят только самим США, так как подорвут «основу для взаимовыгодного сотрудничества» с Россией, передает ТАСС. Посольство РФ обвинило Вашингтон в том, что американская сторона хочет «в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы», происходящие […]