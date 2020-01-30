Канада ввела санкции против шести лиц, причастных к организации «выборов» в Крыму

Канада ввела санкции против шести лиц, причастных к организации «выборов» в Крыму

30.01.2020, 1:42, Новости дня

29 января Канада синхронно с США и Евросоюзом ввела экономические санкции против шести человек, причастных к организации в сентябре 2019 года «выборов» в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Канады. 

В перечень лиц внесли «исполняющего обязанности губернатора Севастополя» Михаила Развожаева, «главу законодательного собрания Севастополя» Владимира Немцева, члена Совета Федерации РФ «от Севастополя» Екатерину Албатаеву и трех «членов избирательных комиссий» в Севастополе – Сергея Даниленко, Лидию Басову, Екатерину Пыркову.

В соответствии с постановлением об особых экономических мерах Канада замораживаает активы и вводит запрет на финансовое сотрудничество с этими лицами, в том числе – на торговлю их имуществом. 

Санкции вступают в силу немедленно. 

С момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году Канада ввела экономические ограничения в отношении более 430 физических и юридических лиц, многие из которых по согласованию с нашими союзниками.

Перечень лиц, в отношении которых вводятся ограничения, частично совпадает с санкционными списками США и ЕС. Кроме этих шести лиц, Евросоюз и Соединенные Штаты 28 января также ввели санкции против «главы Совета министров Крыма» Юрия Гоцанюка.

В санкционном списке США также есть транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс», чьи пассажирские поезда курсируют в аннексированный Крым по мосту через Керченский пролив и генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Россия аннексировала Крым после незаконного «референдума» 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8 сентября 2019 года в Крыму «выбирали» членов «парламента» и органы местной «власти».

МИД Украины выразил протест против «выборов» на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что они являются грубым нарушением Конституции Украины и основополагающих норм и принципов международного права.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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