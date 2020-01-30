Потомок Льва Толстого в ПАСЕ призвал депутата Рады не строить из себя Каренину

Глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой ответил на обращение украинского депутата Алексея Гончаренко к русской классике.

Гончаренко заявил, что «ПАСЕ, словно Анна Каренина, разрывается между европейскими ценностями и российскими деньгами».

«А мы, как Анна Каренина, совершаем самоубийство, бросая себя под колеса поезда», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, Гончаренко процитировал высказывания Льва Толстого, подготовленные для доклада на Конгрессе мира в Стокгольме в 1843 году: «Мы собрались здесь для того, чтобы бороться против войны. <…> В наших руках только одно, но зато могущественнейшее средство в мире – истина».

Вице-спикер Госдумы, который является потомком Льва Толстого, ответил: «Те, кто хотят действительно правды, сегодня поддержат полномочия российской делегации. Господин Гончаренко думает, что он Анна Каренина, но нет. Это не так». Толстой подчеркнул, что пока РФ не было в ПАСЕ, там «слышали только ложь о России», причем эта ложь «до сих пор тиражируется многими из выступавших сегодня ораторов».

Толстой подчеркнул, что РФ в ПАСЕ готова участвовать только в «диалоге на равных» и не приемлет «попытки одних наказать других». Если против РФ применят санкции, российской делегации придется «снова уйти», в результате чего «ПАСЕ окажется в глубоком системном кризисе, и снова история повторится по кругу», передает ТАСС.

«Кто тут кого должен наказывать? Те люди, которые говорят об оккупации Крыма, не знают, что там прошел референдум? Или пытаются вам объяснить, что территории Южной Осетии или Абхазии относятся к российскому государству? Вы слушаете то, что вам они говорят, и благосклонно киваете головами» – сообщил он.

Толстой обвинил власти Грузии и Украины в использовании «армии против собственных граждан», причем «это вопиющее нарушение прав человека осталось незамеченным».

Другой член российской делегации глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников подчеркнул, что РФ не станет «торговать» Крымом в ПАСЕ. ПАСЕ РФ нужна, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях, подчеркнул он.

«То, чего как раз они боятся: в Грузии, на Украине, – сказал парламентарий, добавив, что у РФ такого страха нет. – Для этого нам эти механизмы нужны, а вовсе не для того, чтобы приезжать и под чью-то дудку плясать».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк в своем выступлении признался, что «поражен степенью лжи и хамства в международной организации, которая должна работать над объединением всех живущих в Европе». Он отметил, что «хамская ложь» о РФ звучит от стран, «которые расстреливают своих граждан». Кисляк считает, что в Киеве боятся присутствия РФ в ПАСЕ, так как не хотят обсуждать «тюрьмы на Украине, где держат журналистов», «пытки» и «законы, которые лишают людей возможности учить своих детей на собственном языке».

Напомним, Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ, а полномочия российской делегации были ратифицированы в полном объеме.





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