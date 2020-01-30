Мнение: О роковой ошибке, погубившей СССР

В принципе, Союз нерушимый мог бы существовать ещё долгие годы, даже несмотря на застой и сокращение мировых цен на #нефть. Да, пришлось бы снизить нормы потребления, но в целом держава, занимавшая шестую часть суши, была вполне самодостаточной и могла бы себя прокормить.

Если бы не одно но…

И это но произошло за несколько лет до прихода к власти последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Который, надо отдать ему должное, сумел превратить катастрофическую ситуацию в безвыходную. Но всё же подвёл #СССР на грань катастрофы совсем не он.

А кто? Сложный вопрос. Одни говорят о личной ошибке Леонида Брежнева, другие – о влиянии на него тогдашнего главы КГБ СССР Юрия Андропова, третьи кивают на коллективный маразм престарелого Политбюро. В чём все сходятся, эта ошибка стала для СССР роковой…

Имя ей – Афганистан!

Вот что началось после решения конца 1979 года о вводе ограниченного контингента в эту центральноазиатскую страну.

Наши войска вошли в Афганистан… От Картера до Хомейни и «Униты» все гневно осуждают оккупацию, интервенцию, вмешательство во внутренние дела слабой и малой страны, «русский империализм» и проч. Весь зарубежный мир волею могучих mass media обратился против нас. Накопленный нами капитал по разрядке после берлинской речи Брежнева и в связи с декабрьской сессией НАТО полетел к еб***м…

Весь мир нас осудил и проклял: в ООН – 104 делегации проголосовали против нас и только 17 – с нами… Мы бросили хорошую лакмусовую бумажку – и проявилась затаённая повсюду ненависть (в лучшем случае нелюбовь) к нам. И ясно, что поправить уже ничего нельзя. В историю социализма вписана ещё одна точка отсчёта.

Но это было только полбеды. А полная беда не замедлила себя ждать.

Последовали живительные #санкции…

[Тогдашний президент #США Джимми] Картер лишил нас 17 млн тонн зерна. В Москве сразу же исчезла мука и макароны. Он запретил всякий прочий экспорт, закрыл всякие переговоры и визиты, потребовал отмены Олимпиады. [Премьер-министр Великобритании Маргарет] Тэтчер проделала с нами то же самое. Португалия запретила нам ловлю рыбы в ее 200-мильной зоне, как и США – у себя. Это же проделали Канада и Австралия. Австралия закрыла заход нашим антарктическим судам в ее порты.

Банки закрыли нам кредиты. У меня был случайный разговор с зампредседателя

Госбанка [Юрием] Ивановым. Он рассказал, что не только американские, но и другие банки либо начисто отказываются давать взаймы на оплату прежних долгов (благодаря чему мы уже

много лет выходили из положения), либо взвинчивают проценты. У [Николая] Тихонова, который заменяет [председателя правительства СССР Алексея] Косыгина, состоялось совещание по этому поводу. Докладывали в ЦК. Положение такое, что придется отказаться платить по прежним кредитам. А это объявление о банкротстве, со всеми вытекающими…

Между тем экономическое положение, видимо, аховое…

Дальше стало только хуже.

Афганистан, как язва разъедает общественное сознание и международную жизнь. Ползут слухи, что в Ташкенте госпитали забиты нашими ранеными ребятами, что каждый день прибывают самолёты с упакованными гробами, что в разных наших ведомствах, посылающих туда специалистов, то и дело портреты в траурных рамках. Т.е. народ реально почувствовал на себе следы политики… Афганистан ему совершенно ни к чему. В народе поносят эту никому не понятную интернационалистическую акцию на фоне, фигурально выражаясь, того, что «жрать нечего».

И снова – к экономике.

Меры [Джимми] Картера оказались очень чувствительны. Обкомам запрещено «допустить» убой скота. Но мяса от этого не прибавится: будут сдавать полудохлый истощённый скот… Нормы доведены до смешного: на 1981 год Ростову-на-Дону планируется мяса на душу населения… 2 кг. в год.

Положение хуже, чем во время войны, так как тогда приходилось снабжать только

города, а теперь – и деревню. Отовсюду идут требования и просьбы ввести карточки, но этого невозможно сделать не только по соображениям политическим, но и потому, что на это не хватит продуктов: ведь придется давать ограниченно, но всем, а не выборочно – Москве.

Дела у которой с продовольствием всё равно очень плохи… Очереди увеличились. Но нет ни картошки, ни капусты, ни лука, ни моркови, ни сыра. Колбасу, как только появляется, расхватывают иногородние, которые вновь наводнили столицу… План выполнили едва на 50%. В этом году производство от месяца к месяцу всё ниже.

В Харькове, Ростове и т.д. и т.п. надо в 6 утра встать в очередь, чтоб достался литр молока, а в Челябинске вообще шаром покати. Секретарь ЦК обратился к обкомам и республиканским ЦК с письмом «принять все меры», чтобы исправить положение со снабжением мясом, так как в большинстве мест – катастрофа с этим и ситуация названа политической. На днях разослана (решением Секретариата ЦК) записка Черненко об ужасающем положении с

отоплением жилищ повсюду в стране (сотни коллективных писем), так как не хватает угля и дров. Бумагоделательные машины на крупнейших комбинатах останавливаются или

работают на 60% времени, так как нет сырья. 60% судов месяцами стоят на рейде, так как нет вагонов, чтобы перегружать… даже хлеб, купленный на золото и т.д. и т.п.

И на этом фоне – бесконечная череда поздравлений дорогого Леонида Ильича по любому поводу и даже без…

Хотя дорогим он оказался лишь в том смысле, что его решение о вводе войск в Афганистан безумно дорого обошлось почти 300 миллионам советских граждан (и ещё примерно 30 млн афганцам).

Перечитывая все эти строки, взятые из дневника Анатолия Черняева, работавшего в то время в Международном отделе ЦК КПСС, нельзя не прикладывать их к современности. Ничего не напоминают они вам из нынешней действительности?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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