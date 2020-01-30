Мнение: Россия завалит Китай масками?!

Это не шутка. Из Казани в Китай вылетел самолет Airbus A330-300. На борту самолета – гуманитарный груз в виде пяти тонн медицинских масок.

Очевидно же, что в условиях продолжающегося расползания короновируса, на всех 1,4 миллиарда китайцев масок, видимо, уже не хватает. Почему бы не помочь китайцами? Уж чем-чем, а медицинскими масками мы вполне можем помочь братьям-китайцам. Так или не так?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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