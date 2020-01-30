Челябинску могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

Челябинску могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

30.01.2020, 1:06, Новости дня

Во время рабочей поездки в Челябинск секретарь Генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак принял участие в заседании Уральского межрегионального координационного совета партии, а также встретился с инициативной группой и ветеранами. Вместе они обсудили присвоение Челябинску звания "Город трудовой доблести".

Сейчас единороссы организуют сбор подписей в центрах российской оборонной промышленности для присвоения Челябинску этого титула, сообщает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести



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