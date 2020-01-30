«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги

«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги

30.01.2020, 1:06, Новости дня

Определился второй финалист Кубка английской лиги. Им стал действующий владелец трофея "Манчестер Сити", обыгравший по сумме двух встреч "Манчестер Юнайтед".

Первый матч, прошедший на поле "Юнайтед" завершилась победой "Сити" 3:1. В ответной игре "МЮ" смог выиграть со счетом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Неманьи Матича, не забивавшего 399 дней. Тот же Матич во втором тайме оставил "Юнайтед" в меньшинстве.

Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой". Решающий матч пройдет 1 марта на лондонском стадионе "Уэмбли".

Источник: Вести



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