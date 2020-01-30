Канада ввела новые санкции против России

В связи с выборами в Крыму, которые состоялись в 2019 году, санкции против РФ расширили, сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Он заявил, что Крым якобы был «аннексирован», а выборы проводились «незаконно». Канада сообщила о своей поддержке целостности Украины, передает ТАСС.

В санкционный список попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава местного Заксобрания Владимир Немцев, член Совфеда от города Екатерина Албатаева, а также глава, замглавы и секретарь ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, Лидия Басова и Екатерина Пыркова.

В результате в списке лиц, против которых канадскими властями введены санкции из-за Крыма, находится уже 202 человека.

Напомним, США и ЕС также расширили санкции против России.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Испанские исследователи считают, что применение ИИ (искусственного интеллекта) при поиске внеземных цивилизаций, может привести к неожиданному результату. Новая технология, уверены специалисты Университета провинции Кадис, способна повести человечество по ложному следу. Команда нейрофизиологов с помощью искусственной нейронной сети смогла идентифицировать вписанную в треугольный объект квадратную структуру, расположенную внутри кратера. Ее специалисты университета выявили на снимке поверхности […]