Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела новые санкции против России

30.01.2020, 1:05, Новости дня

В связи с выборами в Крыму, которые состоялись в 2019 году, санкции против РФ расширили, сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Он заявил, что Крым якобы был «аннексирован», а выборы проводились «незаконно». Канада сообщила о своей поддержке целостности Украины, передает ТАСС.

В санкционный список попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава местного Заксобрания Владимир Немцев, член Совфеда от города Екатерина Албатаева, а также глава, замглавы и секретарь ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, Лидия Басова и Екатерина Пыркова.

В результате в списке лиц, против которых канадскими властями введены санкции из-за Крыма, находится уже 202 человека.

Напомним, США и ЕС также расширили санкции против России.



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