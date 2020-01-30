Алексей Щербаков рассказал, что со школьных лет и до сих пор чувствует к жене трепет

Алексей Щербаков, знаменитость шоу Stand Up, раскрыл подробности личной жизни. Артист признался, что супругу добивался несколько лет, прежде чем она согласилась стать его женой. Также он рассказал, как же они сохраняют трепетные отношения.

Алексей Щербаков стал популярен благодаря юмористическим шоу. Сейчас он выступает в Stand Up, а недавним своим монологом вынудил публику говорить о необходимости выполнять домашние задания в школе, поскольку отметил, что очень часто их делают родители, а не дети. После популярности ролика белгородский губернатор даже пересмотрел систему образования.

Знаменитый юморист вместе с женой Еленой воспитывает сына, который ходит в первый класс. Несмотря на семейные хлопоты, артист счастлив. Свою жену он добивался с восьмого класса и до сих пор страстно ее любит. Поклонники удивляются пылкости артиста, но он сообщает, что еще в школе говорил, у них будет общий сын. Он даже сейчас чувствует трепет к супруге.

Во время выступлений знаменитый комик может жестко шутить о ком-то, но если речь идет о жене, то он старается быть примерным семьянином. Артист вспоминает, добиться расположения Елены получилось только после армии, и они уже вместе смогли пережить безденежье и смерть его отчима. Страшная новость пришла к нему перед выступлением в «Comedy Баттл», но он взял себя в руки, ведь решалась его карьера.

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