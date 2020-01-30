Евгений Гришковец не хочет снимать кино из-за денег

По словам Евгения Гришковца, ему больше не хочется посвящать свое время съемкам кино. Писатель связывает свой выбор с финансами, ведь киноленты всегда являлись недешевым удовольствием.

В интервью «5-му каналу» известный драматург признался, что больше никогда не будет заниматься съемками фильмов из-за необходимости иметь много денег, которые тоже нужно «где-то взять». После темы, связанной с его уходов из мира кино, Гришковец пояснил о съемках картины «Обычная женщина». В итоге, по завершению работы над вторым сезоном, писатель полностью доволен – у него остались исключительно позитивные эмоции.

Что касается его новой пьесы, то её написание было завершено на прошлой неделе. Кроме того, новый альбом воссоединившегося коллектива «Бигуди» сейчас еще находится на начальной стадии, однако данный процесс уже полностью вовлек Гришковца в работу.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украина довела до конца расследования четырех актов вандализма в отношении польских памятников на своей территории. Об этом 29 января в эфире «Громадського радіо» рассказал директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. «Для нас принципиальными являются конкретные шаги, четыре акта вандализма были расследованы, осужденные, и памятники восстановлены. В Польше – некоторые частично восстановлены, но не один не […]