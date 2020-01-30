N-TV — 40% немцев не хотят сдавать жильё приезжим

N-TV — 40% немцев не хотят сдавать жильё приезжим

30.01.2020, 1:04, Новости дня

Люди иностранного происхождения испытывают дополнительные трудности при поиске жилья в Германии, пишет N-TV: согласно недавнему опросу, 40% немцев опасаются сдавать жильё приезжим. Как отмечает глава берлинского антидискриминационного ведомства Бернд Франке, зачастую одного только иностранного имени может быть достаточно для отказа в аренде жилого помещения.


Reuters

Ситуация на рынке жилья в Германии весьма напряжённая, пишет N-TV: поиск нового дома часто сопряжён с трудностями. При этом для людей с иностранными именами ситуация ещё сложнее, отмечает издание.

Согласно опросу, проведённому берлинским федеральным антидискриминационным ведомством, 40% немцев опасаются сдавать жильё приезжим. Кроме того, 30% опрошенных отметили, что чувствовали бы себя некомфортно, если бы их соседями были выходцы из других стран.

Более половины респондентов имеют конкретные условия по сдаче комнат своего дома в аренду, пишет издание. «Зачастую одного только по-иностранному звучащего имени достаточно, чтобы не быть приглашённым на осмотр жилища. Откровенно расистские объявления о сдаче комнат также, к сожалению, являются обычным делом», — говорит один из руководителей берлинского федерального антидискриминационного ведомства Бернд Франке.

Как пишет N-TV, в связи со сложившейся ситуацией антидискриминационное ведомство требует внесения поправок в закон о равном обращении. На данный момент в сфере аренды жилья закон допускает неодинаковое обращение в ряде случаев. 



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