США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым и восьми физлиц

29 января США рассширили санкционный список против России, добавив в него восемь физических и одно юридическое лицо. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства финансов США.
Ограничения ввели против транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», чьи пассажирские поезда курсируют в аннексированный Крым по мосту через Керченский пролив. Также в перечне есть генеральный директор компании Александр Ганов.
В остальном список крымчан, против которых введены санкции, повторяет перечень лиц, внесенных в санцкционный список ЕС 28 января.
Так, США ввели ограничения в отношении «главы Совета министров Крыма» Юрия Гоцанюка, «исполняющего обязанности губернатора Севастополя» Михаила Развожаева, «главы законодательного собрания Севастополя» Владимира Немцева, члена Совета Федерации РФ «от Севастополя» Екатерины Албатаевой и трех «членов избирательных комиссий» в Севастополе – Сергея Даниленко, Лидии Басовой, Екатерины Пырковой.
Россия аннексировала Крым после незаконного «референдума» 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
8 сентября 2019 года в Крыму «выбирали» членов «парламента» и органы местной «власти»
МИД Украины выразил протест против «выборов» на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что они являются грубым нарушением Конституции Украины и основополагающих норм и принципов международного права.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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