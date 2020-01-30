Россия предупредила ООН о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии

Боевики в Сирии готовят новые «провокации и постановки» применения химического оружия, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он обратил внимание членов СБ ООН на соответствующие ноты сирийского постпредства и сообщения в СМИ. РФ «считает эти сигналы очень тревожными». Небензя отметиЛ, что хорошо известно, как «такие постановки используются в военных и политических целях», передает ТАСС.
Напомним, с аналогичными предупреждениями выступили российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии и глава МИД РФ Сергей Лавров.
Кроме того, в плену у подконтрольных Дамаску военных оказался боевик по имени Абу Хамза, ставший свидетелем подготовки новой провокации «Белых касок».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Боевики в Сирии готовят новые «провокации и постановки» применения химического оружия, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он обратил внимание членов СБ ООН на соответствующие ноты сирийского постпредства и сообщения в СМИ. РФ «считает эти сигналы очень тревожными». Небензя отметиЛ, что хорошо известно, как «такие постановки используются в военных и политических целях», передает ТАСС. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: Стало известно, чем Kia порадует россиян в 2020 году / 4 декабря
- Экс-комиссар «Наших» и депутат Госдумы Шлегель уехал в Германию и получил там гражданство — Süddeutsche Zeitung / 2 декабря
- Суд приговорил экс-президента Пакистана Мушаррафа к смертной казни / 17 декабря
- Гаджеты: Мошенничество с банкоматами – как не стать жертвой аферистов / 17 января
- Новый посол Франции прибыл в Россию / 16 января
- Фигуранта дела Гандзюк в Болгарии арестовали на 40 дней — СМИ / 27 января
- Украина не поддерживает проект нового санкционного механизма ПАСЕ – Тарасюк / 27 января
- Названы темы беседы Трампа и Лаврова / 10 декабря