Россия предупредила ООН о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии

Боевики в Сирии готовят новые «провокации и постановки» применения химического оружия, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он обратил внимание членов СБ ООН на соответствующие ноты сирийского постпредства и сообщения в СМИ. РФ «считает эти сигналы очень тревожными». Небензя отметиЛ, что хорошо известно, как «такие постановки используются в военных и политических целях», передает ТАСС.

Напомним, с аналогичными предупреждениями выступили российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, в плену у подконтрольных Дамаску военных оказался боевик по имени Абу Хамза, ставший свидетелем подготовки новой провокации «Белых касок».

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Последнее: Боевики в Сирии готовят новые «провокации и постановки» применения химического оружия, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он обратил внимание членов СБ ООН на соответствующие ноты сирийского постпредства и сообщения в СМИ. РФ «считает эти сигналы очень тревожными». Небензя отметиЛ, что хорошо известно, как «такие постановки используются в военных и политических целях», передает ТАСС. […]