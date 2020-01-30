В Раду проходят пять партий, в то числе «Сила и честь» – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в январе, 5%-ый барьер преодолели бы пять партий. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 января результаты исследования, проведенного Центром Разумкова.

Самый высокий рейтинг имеет партия «Слуга народа» (лидер – Александр Корниенко), за нее готовы проголосовать 45,4% из тех опрошенных, кто намерен идти на избирательный участок и определился с выбором.

В Раду прошли бы также «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко (13,8%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (12,3%), «Батьківщина» Юлии Тимошенко (8%) и «Сила и честь» Игоря Смешко (5,2%).

Остальные партии имеют недостаточную для попадания в парламент электоральную поддержку. Ближе всего к необходимым 5% находятся «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (2,9%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,9%) и «Голос» Святослава Вакарчука (2,5%).

Исследование проводилось с 17 по 21 января по заказу издания «Обозреватель». Было опрошено 2000 жителей всех регионов Украины, кроме оккупированных. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году «Слугу народа» поддержали 43,16% избирателей, «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 13,05%, «Батьківщину» – 8,18%, «Европейскую солидарность» – 8,10%, «Голос» – 5,82%. Партия «Сила и честь» получила 3,82% голосов и заняла седьмое место.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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