Ольга Рапунцель из «Дом-2» забыла о камерах и раздвинула ноги

Ольга Рапунцель из «Дом-2» забыла о камерах и раздвинула ноги

30.01.2020, 0:21, Разное

Участница «Дом-2» Ольга Рапунцель, видимо, забыв об установленных по всему дому камерах, оконфузилась перед поклонниками. Играя с дочерью, звезда реалити-шоу неприлично раздвинула ноги.
Ольга Рапунцель при каждом удобном случае напоминает поклонникам и своим коллегам по телестройке, что она — заботливая мать и любящая жена. Участница проекта, считают интернет-пользователи, видимо, хочет, чтобы все забыли, что в прошлом она работала на сайте для взрослых. Однако звезда «Дом-2» непреднамеренно напомнила, чем занималась ранее, приняв неприличную позу на кровати. Она играла с дочерью и, видимо, забыв о камерах, расслабилась и расставила ноги.


Сразу же в адрес Ольги Рапунцель посыпались упреки. Многие стали обвинять молодую мать в распущенности, говорили, что у нее нет никакой морали. Преданные поклонники заступились за участницу телепроекта, переложив вину за демонстрацию конфуза на операторов, не упустивших момент и запечатлевших героиню шоу в неприличной позе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Участница «Дом-2» Ольга Рапунцель, видимо, забыв об установленных по всему дому камерах, оконфузилась перед поклонниками. Играя с дочерью, звезда реалити-шоу неприлично раздвинула ноги. Ольга Рапунцель при каждом удобном случае напоминает поклонникам и своим коллегам по телестройке, что она — заботливая мать и любящая жена. Участница проекта, считают интернет-пользователи, видимо, хочет, чтобы все забыли, что в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика