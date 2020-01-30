Ольга Рапунцель из «Дом-2» забыла о камерах и раздвинула ноги

Участница «Дом-2» Ольга Рапунцель, видимо, забыв об установленных по всему дому камерах, оконфузилась перед поклонниками. Играя с дочерью, звезда реалити-шоу неприлично раздвинула ноги.
Ольга Рапунцель при каждом удобном случае напоминает поклонникам и своим коллегам по телестройке, что она — заботливая мать и любящая жена. Участница проекта, считают интернет-пользователи, видимо, хочет, чтобы все забыли, что в прошлом она работала на сайте для взрослых. Однако звезда «Дом-2» непреднамеренно напомнила, чем занималась ранее, приняв неприличную позу на кровати. Она играла с дочерью и, видимо, забыв о камерах, расслабилась и расставила ноги.
Сразу же в адрес Ольги Рапунцель посыпались упреки. Многие стали обвинять молодую мать в распущенности, говорили, что у нее нет никакой морали. Преданные поклонники заступились за участницу телепроекта, переложив вину за демонстрацию конфуза на операторов, не упустивших момент и запечатлевших героиню шоу в неприличной позе.
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Последнее: Участница «Дом-2» Ольга Рапунцель, видимо, забыв об установленных по всему дому камерах, оконфузилась перед поклонниками. Играя с дочерью, звезда реалити-шоу неприлично раздвинула ноги. Ольга Рапунцель при каждом удобном случае напоминает поклонникам и своим коллегам по телестройке, что она — заботливая мать и любящая жена. Участница проекта, считают интернет-пользователи, видимо, хочет, чтобы все забыли, что в […]
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