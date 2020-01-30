Официальная страница Зеленской в Facebook просуществовала два дня. СМИ пишут, что ее забросали гневными комментариями

Первая леди Украины Елена Зеленская 27 января сообщила в Instagram, что завела аккаунт в Facebook.

«Мне хочется как можно больше делиться с вами нашими с командой замыслами и победами, рассказывать, что удается, а что – не очень, видеть вашу поддержку, слышать критику (конструктивную) и знать, что вы со мной. Поэтому ищите мою страницу olenazelenska.official в Facebook, где больше пространства для текста и размышлений», – написала она, отметив, что хочет оставить Instagram для эмоций и разгрузить его от лонгридов.

Переглянути цей допис в Instagram

Дорогі підписники! * Мені хочеться якнайбільше ділитися з вами нашими з командою задумами та перемогами, розповідати, що вдається, а що не дуже, бачити вашу підтримку та чути критику (конструктивну) і знати, що ви зі мною. * Тож шукайте мою сторінку olenazelenska.official у Facebook, де більше простору для тексту та роздумів. Instagram хочу розвантажити від лонгрідів і залишити тут найцінніше – емоції. * Чекаю на вас у FB!

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 27 Січ 2020 р. о 9:22 PST

Сейчас страница Зеленской в Facebook недоступна.

Как пишут «Буквы», к утру 29 января под постом Зеленской в Facebook от 27 января собралось более 4 тыс. комментариев. По наблюдению издания, большинство пользователей писали негативные отзывы в адрес Зеленской и ее супруга – президента Владимира Зеленского. Журналисты издания сделали несколько скриншотов комментариев и обнародовали их.

В частности, пользователи упоминали о поездке семьи главы государства в Оман, пентхаусе Зеленской в аннексированном Крыму, критиковали выбор одежды первой леди.

Скриншот: Олена Зеленська / Facebook

Скриншот: Олена Зеленська / Facebook

Скриншот: Олена Зеленська / Facebook

Скриншот: Олена Зеленська / Facebook

Также первую леди спрашивали, почему «Квартал 95» не критикует Зеленского, и упрекали за ее перепост в Facebook 15 апреля 2014 года публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews, в которой граждан просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.

Скриншот: Олена Зеленська / Facebook

«Буквы» отмечают, что «изредка попадались» и комментарии в поддержку первой леди и ее супруга.

Скриншот: Олена Зеленська / Facebook

Посты в Instagram она публикует несколько раз в неделю, освещая там свою общественную деятельность, в том числе поездки в украинские школы, встречи с дефлимпийцами, выступления на форумах и участие в мероприятиях во время международных визитов.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В сентябре его супруга говорила, что намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой украинского спорта. В январе 2020 года Зеленский назначил ее в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Первая леди Украины Елена Зеленская 27 января сообщила в Instagram, что завела аккаунт в Facebook. «Мне хочется как можно больше делиться с вами нашими с командой замыслами и победами, рассказывать, что удается, а что – не очень, видеть вашу поддержку, слышать критику (конструктивную) и знать, что вы со мной. Поэтому ищите мою страницу olenazelenska.official в […]