ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, Европарламент одобрил соглашение о Brexit. Главное за день

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила предложение делегации Украины и стран-партнеров об ограничении полномочий российской делегации. За подтверждение полномочий делегации России в ассамблее проголосовали 96 депутатов ПАСЕ, против были 44. В текст резолюции внесли правку, подчеркивающую, что РФ незаконно аннексировала Крым.

Кроме того, ПАСЕ 109 голосами утвердила новый санкционный механизм, который будет применяться в случае серьезного нарушения государством-членом своих уставных обязательств. Для введения ограничений против делегации страны, серьезно нарушающей принципы Совета Европы, теперь необходимо согласие трех органов – ПАСЕ, Комитета министров и генсека Совета Европы.

Европарламент одобрил соглашение о Brexit

Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза большинством голосов. За утверждение соглашения проголосовал 621 депутат Европарламенте. 49 выступили против, 13 воздержались.

В мире растет число жертв коронавируса 2019-nCoV

По состоянию на 29 января известно, от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 132 человека, количество заболевших составило более 6 тыс.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что решил созвать еще одно экстренное заседание ВОЗ из-за распространения коронавируса.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» выполнит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристовв связи с коронавирусом. В Минздраве Украины подчеркнули, что не рекомендуют отменять авиарейсы из Китая.

Украине превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

Врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко сообщила, что в Украине превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Среди областей Украины самый высокий эпидемический уровень зафиксирован в Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областях.

С начала эпидемического сезона в Украине от осложнений, вызванных гриппом, умерло 13 человек.

Зеркаль стала советником председателя правления НАК «Нафтогаз України»

Бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК «Нафтогаз України». В сферу ее деятельности в НАК будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, по поводу захваченных Россией активов группы «Нафтогаз» в оккупированном Крыму.

Назначен новый руководитель Госкино Украины

Главой Государственного агентства Украины по вопросам кино стала Марина Кудерчук.

В соцсетях раскритиковали ее назначение. Кудерчук заявила, что все, кто говорит об отсутствии у нее опыта, «не владеют информацией». Она надеется, что в ближайшее время общество увидит результаты ее работы.

Суд арестовал экс-замминистра энергетики времен Януковича

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн грн бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности времен беглого экс-президента Виктора Януковича, сообщил пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Экс-чиновника экстрадировали из Грузии 27 января.

Кабмин согласовал увольнение Кравцова

Глава правления акционерного общества «Укрзалізниця» Евгений Кравцов покинет свою должность.

Кравцов заявил, что при увольнении получит «немалую» компенсацию. Он хотел, чтобы его перевели в Министерство инфраструктуры, но правительство решило разорвать с ним контракт с соответствующей денежной компенсацией.

Суд избрал меру пресечения художнику Пояркову в рамках дела об угрозах Зеленскому

В одной из программ на телеканале «Прямий» художник Сергей Поярков несколько раз оскорбил президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня суд избрал Пояркову меру пресечения в виде личного обязательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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