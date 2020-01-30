Элизабет Херли показала красивую фигуру с малиновом бикини

Элизабет Херли продемонстрировала с отдыха откровенный снимок. Актриса порадовала поклонников красивой фигурой в малиновом купальнике.
Как и многие иные знаменитости, Элизабет Херли отправилась отдыхать на морское побережье после нелегкого труда. В теплых краях звезда не упустила возможности опубликовать в Instagram-аккаунте новую фотографию. На фоне бассейна Херли позирует в малиновом бикини собственной линии одежды. Актрисе 54 года, но возраст не мешает ей отлично выглядеть: лиф подчеркнул ее грудь, а купальник, в целом, отлично позволяет рассмотреть красивое тело знаменитости. «Самая сексуальная жительница на земле», — написал один из ее поклонников под снимком.
Не в первый раз актриса показывает фанатам почти обнаженную фигуру в социальной сети. Летом ушедшего года перед наступлением своего дня рождения звезда опубликовала изображение, свидетельствующее о том, что Элизабет Херли внешне ничуть не хуже 20-летних красавиц.
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