Кравцов заявил, что при увольнении получит «немалую» компенсацию

29 января бывший глава правления акционерного общества «Укрзалізниця» Евгений Кравцов заявил в Facebook, что при увольнении получит «немалую» компенсацию.

По словам Кравцова, наблюдательный совет «Укрзалізниці» рассматривал его заявление об увольнении в течение нескольких месяцев, однако оснований уволить не нашли, поскольку он выполнил почти все поставленные показатели эффективности работы.

«Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не мала, скажу сразу. Но, это – решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту», – написал он.

Кравцов считает, что сейчас компания переживает «одни из лучших времен практически по всем показателям».

Розкажу інформацію з першоджерела.Кілька останніх місяців наглядова рада Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia розглядала звіт… Posted by Євген Кравцов on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

«Громадське» пишет, что Кравцов предлагал перевести его в Министерство инфраструктуры, однако правительство не поддержало идею.

Государство должно выплатить Кравцову годовой размер зарплаты. В 2018 году бывший глава УЗ сообщал, что получал 570,59 тыс. грн ($22,9 тыс.) зарплаты ежемесячно. Если его зарплата не изменилась и в 2019 году, то Кравцов получит около 6,84 миллиона гривен ($280 тыс.), отмечает телеканал.

9 августа 2017 года Кабинет Министров назначил Кравцова временно исполняющим обязанности главы компании. 10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой «Укрзалізниці».

29 января 2020 года Кабмин согласовал увольнение Кравцова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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