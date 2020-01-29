Washington Examiner — ценность Украины для США исчезающе мала

Украина безусловно важна для украинцев и Европы, однако эта страна не является зоной жизненно важных интересов США. Как пишет The Washington Examiner, жители Америки больше заботятся о том, на какие средства оплачивать образование собственных детей, поэтому у США есть приоритеты поважнее, чем Украина.



Reuters

После сакраментального вопроса от Майкла Помпео: «Вы что, думаете, американцев хоть сколько-нибудь заботит Украина?», данная тема вызвала повышенное общественное внимание. Как пишет The Washington Examiner, Уильям Тейлор, дважды назначавшийся послом США в Киеве, считает, что люди в США действительно озабочены Украиной, а если кто-то из американцев пока ещё не озаботился этой страной и этой войной, то, по мысли Уильяма Тейлора, таким американцам надо непременно сделать это как можно скорее. При этом Тейлор считает Украину линией фронта между демократиями и российским авторитаризмом.

Однако, как пишет автор статьи, масс-медиа и так затоплены сообщениями о России, но всё, что там написано, уже повторялось неоднократно. Поэтому сегодня действительно следует задаться вопросом: а нужно ли всё это американцам?

«Многие из американцев, если честно, больше заботятся о том, на какие шиши оплачивать образование собственных детей. Это их беспокоит больше, чем очередной «туз в рукаве у Путина» в отношении страны, ценность которой для американцев можно назвать исчезающе малой», — пишет автор материала.

По его мнению, сегодня никто не предоставляет хладнокровного анализа, который бы объяснил, зачем Вашингтону совать свой нос в этот конфликт. Более того, риторика «если Украина упадёт, весь мир падёт вместе с ней», может привести к печальным последствиям: такое уже было во Вьетнаме в 1965 году, Ираке в 2003-м и Ливии в 2011-м. Данные три решения вмешаться в конфликт были вызваны беспочвенными теориями и предположениями, и все три решения оказались трагически контрпродуктивными.

«Никто не говорит, что Украину надо списать со счетов. Украина очевидно важна для украинцев. Она очень важна для европейцев. Но давайте при этом всё-таки поставим Украину в правильную перспективу: она не является зоной жизненно важных интересов США. Если Вашингтон хочет помочь Киеву, он может начать с чего-нибудь дипломатического. У США есть приоритеты поважнее, чем Украина», — подводит итог автор материала.

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