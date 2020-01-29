Наука: Рост кислотности Мирового океана разрушает панцири крабов

Повышенное содержание углекислого газа ведет к закислению воды Мирового океана и растворению панцирей морских ракообразных.

Рост концентрации углекислого газа в атмосфере ведет к тому, что все больше его растворяется в воде Мирового океана. Это приводит к понижению рН — увеличению кислотности среды, что, в свою очередь, ведет к «вымыванию» из нее карбонатов, играющих ключевую роль в формировании скелетов и панцирей множества морских существ.

Они необходимы для образования раковин моллюсков и панцирей ракообразных, скелетов фораминифер и зубов рыб. Снижение доступности карбонатов делает их особенно уязвимыми на фоне все более серьезного давления со стороны человека и его хозяйственной деятельности. И похоже, это воздействие еще серьезнее, чем казалось до сих пор.

Американские зоологи во главе с Ниной Беднарчек (Nina Bednaršek) исследовали развитие личинок данженесских крабов (Metacarcinus magister), обитающих в Тихом океане у западного берега Северной Америки. Проведенные ранее лабораторные эксперименты показали, что они могут быть сравнительно устойчивы к понижению рН воды. Однако полевые наблюдения выяснили, что это не так.

В статье, опубликованной в журнале Science of the Total Environment, биологи сообщают об изучении крабов, собранных во время экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в 2016 году. Их панцири оказались серьезно повреждены и частично растворены закисленной водой океана. Кроме того, ученые отмечают и повреждение механорецепторов животных, и связанное с этим нарушение сенсорных и поведенческих функций.

«Раз крабы уже испытывают такое воздействие, нам стоит уделять больше внимания всем элементам пищевой цепочки океанов — до того, как станет слишком поздно», — говорит Нина Беднарчек.

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