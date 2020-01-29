Наука: Причина тяжелой эпилепсии – в неправильном превращении клеток

Среди всех случаев эпилепсии один из самых тяжелых вариантов – лекарственно-устойчивая, которая не поддается лечению ни одним из видов противоэпилептических препаратов.
Чаще всего такая вот форма эпилепсии развивается из-за так называемой очаговой корковой дисплазии головного мозга – неправильного развития какого-то участка коры, которое приводит к возникновению эпилептической активности.
Исследователям из бразильского Сан-Паулу, кажется удалось выявить генетические причины развития такой дисплазии. Результаты своих изысканий они опубликовали в журнале Annals of Neurology.
Неврологи из Университета Канпинаса в крупнейшем городе Бразилии, проведя генетическое исследование образцов тканей пациентов с фокальной кортикальной дисплазией (FCD) показали, что проблема кроется в гене NEUROG2, а точнее – в дисрегуляции его экспрессии. А этот ген отвечает за судьбу клеток нервной системы во время их превращения из стволовых клеток – дифференцировке нейронов, астроцитов, микроглии и олигодендроцитов. В результате образуются недодифференцированные нервные клетки.
МРТ пациентов с фокальной корковой дисплазией (А-В), клетки с баллонной дистрофией (D), дисморфический нейрон (Е)
«Мы показываем, что экспрессия микрорнк hsa-miR-34a снижается в ткани головного мозга пациентов с очаговой дисплазией коры головного мозга и что это приводит к переэкспрессии гена NEUROG2. Мы считаем, что этот фактор может быть связан с недостаточностью дифференцировки нервных клеток», — сказал профессор медицинской школы UNICAMP, руководитель исследовательского проекта Исция Лопес-Сендес (Iscia Lopes-Cendes).
И действительно, на гистологических препаратах тканей из очага фокальной дисплазии видны эти «недонервные» клетки – так называемые клетки, подвергшиеся баллонной дистрофии и дисморфичные нейроны.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Более 200 сирийских военных и 120 мирных жителей погибли во время столкновений с боевиками, сообщает российское Минобороны. Еще свыше 300 ранены. Столкновения в зоне деэскалации продолжаются до сих пор. По словам российских военных, за прошедшие сутки зафиксировали 47 нарушений режима прекращения огня. Сирийская армия пошла в контрнаступление, военные поразили позиции, технику и места дислокации боевиков, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным / 24 декабря
- Администрацию морпортов Украины оштрафовали за избыточное взимание денег с судовладельцев – АМКУ / 9 декабря
- Верещук: Господин Герус, наверное, не понимает, что нашими работодателями является общество, рынок и инвесторы, которые работают в Украине / 16 декабря
- Календарь: 28 ноября — Сталин, Рузвельт и Черчилль решили судьбу мира / 28 ноября
- Российский траулер загорелся в норвежском порту / 4 декабря
- Москва пообещала зеркальный ответ на санкции США против «Северного потока – 2» / 26 декабря
- В будущем цену на электроэнергию для крупных бытовых потребителей могут поднять до уровня цен для промышленности – Оржель / 25 ноября
- Новый минерал назвали в честь исследовавшего челябинский метеорит профессора / 20 декабря