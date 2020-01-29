Наука: Причина тяжелой эпилепсии – в неправильном превращении клеток

Среди всех случаев эпилепсии один из самых тяжелых вариантов – лекарственно-устойчивая, которая не поддается лечению ни одним из видов противоэпилептических препаратов.

Чаще всего такая вот форма эпилепсии развивается из-за так называемой очаговой корковой дисплазии головного мозга – неправильного развития какого-то участка коры, которое приводит к возникновению эпилептической активности.

Исследователям из бразильского Сан-Паулу, кажется удалось выявить генетические причины развития такой дисплазии. Результаты своих изысканий они опубликовали в журнале Annals of Neurology.

Неврологи из Университета Канпинаса в крупнейшем городе Бразилии, проведя генетическое исследование образцов тканей пациентов с фокальной кортикальной дисплазией (FCD) показали, что проблема кроется в гене NEUROG2, а точнее – в дисрегуляции его экспрессии. А этот ген отвечает за судьбу клеток нервной системы во время их превращения из стволовых клеток – дифференцировке нейронов, астроцитов, микроглии и олигодендроцитов. В результате образуются недодифференцированные нервные клетки.

МРТ пациентов с фокальной корковой дисплазией (А-В), клетки с баллонной дистрофией (D), дисморфический нейрон (Е)

«Мы показываем, что экспрессия микрорнк hsa-miR-34a снижается в ткани головного мозга пациентов с очаговой дисплазией коры головного мозга и что это приводит к переэкспрессии гена NEUROG2. Мы считаем, что этот фактор может быть связан с недостаточностью дифференцировки нервных клеток», — сказал профессор медицинской школы UNICAMP, руководитель исследовательского проекта Исция Лопес-Сендес (Iscia Lopes-Cendes).

И действительно, на гистологических препаратах тканей из очага фокальной дисплазии видны эти «недонервные» клетки – так называемые клетки, подвергшиеся баллонной дистрофии и дисморфичные нейроны.

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