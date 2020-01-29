Психолог Эми Морин назвала 10 важных и мешающих полноценно жить страхов

Американский психолог пояснила о 10 важных страхах, мешающих жить полноценно. По словам Эми Морин, одним из них является боязнь одиночества.

Как отметила эксперт, многие личности усердно пытаются устранить из своей жизни беспокойство, однако вместо этого развивают депрессию, поскольку бессмысленные старания находится в комфортной среде провоцируют обратный результат. Такие люди живут скучно, без волнения и эмоций, необходимых для ощущения того, что человек полностью живой. Эми Морин объяснила, что одним из частых выражений беспокойства является страх что-либо менять, а это вызывает пропуск многообещающих возможностей, которые могут подарить яркие краски. То же самое касается и боязни одиночества, из-за которой человек продолжает находиться даже в наиболее токсичных отношениях, а это воздействует на физическое здоровье так же пагубно, как и курение.

Согласно исследованиям специалистов, люди довольно часто страшатся неудач, что не позволяет им идти вперед и добиваться успеха. В этот же перечень попал страх быть отвергнутыми, что касается знакомства с возможным партнером или просьбы о повышении на работе. Представителей обоих полов пугает неопределенность, которая не дает шанса что-то поменять. В качестве примера психолог привела отказ переезжать в другой город. Еще одним страхом оказались эмоциональная отстраненность и ожидание чего-то плохого.

По словам Морин, многие мужчины и женщины не уверены в своих хороших качествах, из-за чего начинают совершать необдуманные поступки. Как отметила психолог, при наличии боязни потери свободы главное — не переусердствовать.

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