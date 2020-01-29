Гаджеты: Семь правил безопасности от Google



Сохранение конфиденциальных данных и обеспечение надлежащей защиты индивидуальных аккаунтов является приоритетной задачей для компании Google. В День защиты данных, отмечаемый ежегодно 28 января в почти 50-ти ведущих стран мировой экономики, корпорация распространила семь основных правил, необходимых для сохранения в безопасности данных, хранящихся в интернете.

Первый совет. Храним пароли в безопасном месте.

Встроенный в сервисы Google менеджер паролей не только сохраняет пароли, но и позволяет проверить их, выявить ненадежные или часто повторяющиеся при работе с различными интернет ресурсами, что значительно снижает их надежность.

Второй совет. Позвольте Google автоматически удалять свои данные.

Во всех сервисах Google можно настроить сервис автоматического удаления информации о местоположении владельца аккаунта, данных о его активности. Сам пользователь устанавливает периодичность чистки таких данных (каждые 3 или 18 месяцев), либо вручную удалять данные за конкретную дату.

Третий совет. Используем режим инкогнито.

С 2008 года такая возможность появилась в браузере Chrome, а с 2019 года в YouTube и Google Maps. Включене опции одним кликом обеспечит сохранение в тайне истории интернет-серфинга пользователя, просмотра видеороликов YouTube или поиска адресов на картах.

Четвертый совет. Пользуйтесь Интернетом безопасно с помощью Chrome.

Функция безопасного просмотра в автоматическом режиме защищает пользователя от навязчивой рекламы, при посещении сайтов несущих угрозу или перед загрузкой небезопасных файлов. Также сервис предупреждает при взломе паролей пользователя.

Пятый совет. Для сохранения конфиденциальности используйте голосовой помощник Google Assistant.

Использование Google Assistant поможет пользователю оперативно контролировать настройки конфиденциальности при помощи голосовых команд, доступных в настоящее время только на английском языке. При этом можно удалять все данные голосового поиска за заданный период, не реагировать на некоторые фразы, не относящиеся выдаче поисковых запросов (Окей Google, это не для твоих ушей). Также можно проинспектировать условия хранения данных пользователя (Окей, Google, как ты хранишь мои данные?)

Шестой совет. Пройти проверку настроек конфиденциальности в приложениях и используемых устройствах.

Пошаговое прохождение проверки конфиденциальности, проведение контроля условий хранения данных на серверах Google, помогут повысить безопасность и получить индивидуальные советы по повышению надежности их хранения.

Седьмой совет. Сортируем рекламу, распространяемую Google

Пользователь сможет определиться, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями, какой вид рекламы можно допускать для показа на данном аккаунте. Используя опцию: «Почему я вижу эту рекламу» можно отключать не интересующие пользователя тематики.

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