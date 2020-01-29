Ласицкене обвинила экс-министра и главу ОКР в проблемах легкоатлетов

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене обвинила экс-министра спорта РФ Павла Колобкова и президента Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова в том, что Всероссийской федерации легкой атлетики грозит полное исключение из Всемирной легкоатлетической ассоциации.

По словам Ласицкене, она «в ярости от того», что Колобков и Поздняков «проигнорировали все обращения легкоатлетов по поводу команды Дмитрия Шляхтина, которая продолжает руководить ВФЛА». Она заявила, что «вопросы всех открытых писем так и остались без ответа».

«Сегодняшнее решение AIU – это их зона ответственности и их вина», – приводит ее слова ТАСС.

Ласицкене призвала отстранить и. о. президента ВФЛА Юлию Тарасенко и остальных работников федерации от любых контактов с World Athletics и другой деятельности.

По мнению Ласицкене, письмо, которое World Athletics направит новому министру спорта Олегу Матыцину и ВФЛА, «а самое главное – реакция на это письмо», станут «последним шансом вернуть российских легкоатлетов на международную арену». Ласицкене заявила, что эту задачу нельзя доверять нынешним руководителям ВФЛА.

ВФЛА заявила, что не согласна с обвинениями, выдвинутыми Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), передает РИА «Новости».

ВФЛА назвала обвинения «необоснованными и недоказанными», сообщила о «нарушении процессуальных прав» федерации.

В частности, она пожаловалась на «предоставление очень сжатого времени для ответа на обвинения, которые подготавливались AIU в течение нескольких месяцев». Кроме того, ВФЛА заявила, что ей не были сразу предоставлены все необходимые документы – они предоставлялись частями, что «потребовало отсрочек для ответа».

ВФЛА собирается «отстаивать свою невиновность и рассматривает все возможные правовые средства в рамках защиты своей позиции и интересов спортсменов».

Напомним, Всероссийской федерации легкой атлетики грозит полное исключение из всемирной ассоциации.

21 ноября AIU выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил, они были отстранены. Среди попавших под санкции в том числе был на тот момент глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который позже подал в отставку. AIU дал ВФЛА время до 12 декабря для ответа на обвинения. 13 декабря сообщалось, что ВФЛА направила ответ.





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