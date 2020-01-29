Участник «Дом-2» Алексей Безус раскритиковал зависимых от соцсетей людей

Участник «Дом-2» Алексей Безус раскритиковал зависимых от соцсетей людей

29.01.2020, 23:21, Разное

Участник шоу «Дом-2» Алексей Безус недоволен поведением людей, которые сильно зависимы от социальных сетей. Он просто смеется над такими лицами.
Соцсети давно стали важным и постоянным атрибутом в жизни людей. Многие публикуют посты, посвященные как важным жизненным моментам, так и не очень. Обо всем этом решил высказаться участник популярной передачи «Дом-2» Алексей Безус. Он устал слушать посты людей, которые постоянно жалуются на незначительное количество просмотров и лайков. Безус считает, в этом нет ничего страшного, отмечая, но для некоторых — это сильная зависимость хуже сахара, наркотиков и сладкой газировки. Участник шоу заявил, в настоящее время у многих повышается настроение от цифр под фотоснимками, а не в кошельке. Он сам продолжает спокойно пользоваться социальными сетями и смеяться над происходящим.

На «Дом-2» Алексей Безус уже почти два года. С самого начала он начал активно себя проявлять и поучаствовал в драке за понравившуюся девушку. В процессе следующего конфликта уроженец Сочи схватился с Саймоном Марданшиным, но эта ссора закончилась для новичка не самым лучшим образом. В рамках программы парень пытался строить отношения с Каролиной Бабенко, но пара была вынуждена разойтись.



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