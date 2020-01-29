Сенцов о новом главе Госкино: Неужели это лучший специалист, чем Синькевич?

Украинский режиссер Олег Сенцов сомневается, что Марина Кудерчук, которую назначили главой Государственного агентства Украины по вопросам кино, лучший вариантом для должности. Об этом он написал в Facebook 29 января.

«Не мне, самоучке с одним сырым дебютом, комментировать назначение главы Госкино, но неужели это лучший специалист, чем Юлия Синькевич?» – задал вопрос Сенцов.

Справді не мені, самоучці з одним сирим дебютом, коментувати призначення голови Держкіно, але невже це кращий фахівець за Юлію Сінькевич? Posted by Oleg Sentsov on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

Госкино Украины с 6 августа 2014 года возглавлял Филипп Ильенко. В августе 2019 года он объявил об уходе в отставку.

В конкурсе на нового главу Госкино, который проводило Нацагентство Украины по вопросам госслужбы, приняли участие восемь претендентов. Наивысшее количество баллов набрала генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, но она не прошла собеседование и не была назначена главой Госкино.

Повторный конкурс был объявлен 27 ноября. В нем приняли участие девять соискателей.

29 января 2020 года Кабинет Министров утвердил Кудерчук на должности главы Госкино.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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