ЕС расширил санкционный список за аннексию Крыма

КИЕВ – Совет Европейского Союза добавил семь человек в санкционный список за организацию «российских местных выборов» в прошлом году в незаконно аннексированном Крыму. Об этом сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

«Совет (ЕС – Т.Б.) добавил семь человек в список, согласно которому к людям применяются ограничительные меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Расширение списка является следствием организации «российских местных выборов» 8 сентября 2019 года в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе, что в Украине», – говорится в сообщении 28 января.

Совет Европейского Союза на своем сайте в интернете отмечает, что новые лица в санкционном списке – принимали активное участие в «выборах», поддерживая и имплементируя политику, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Как отмечается, Евросоюз в марте 2014 года ввел санкции против России в связи с аннексией Крыма и нарушением территориальной целостности Украины. После этого санкции неоднократно продлевали, а список – расширяли. Ограничительные меры заключаются в замораживании финансовых активов в странах ЕС и запрете на въезд на территорию ЕС лицам, находящимся в санкционных списках.

Крым.Реалии – крымский проект украинской службы Радіо Свобода пишет о том, что осталась чистая формальность – дождаться, пока решение Совета ЕС будет опубликовано в официальном вестнике Евросоюза, и после этого оно вступает в силу.

«Ограничения известны, они давно действуют, а в списке до сегодняшнего дня было 170 человек и 44 юридических лица, которых считают ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. Счета этих людей в Евросоюзе замораживаются, они не смогут получить визы. Как это реализуется на практике – вопрос, поскольку у многих людей из списка здесь нет активов», сообщает Крым.Реалии.

По данным агентства «Интерфакс», в обновленный санкционный список попали подконтрольный России глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк, временно исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев, спикер российского Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, бывший спикер того же органа Екатерина Алтабаева и другие.

Система ценностей против системы интересов

Вместе с тем, политолог Андрей Окара считает, что сегодня в мире идет ослабление внимания к «украинской проблеме» – аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

«Если бы мир мог проглотить эту тему, ее бы закрыли и забыли, но в силу вопиющего диссонанса с европейскими ценностями ее закрыть не удастся – это реальный удар по европейскому сообществу и всей системе европейских ценностей. Закрыть эту тему невозможно, но меньшего внимания на нее обращать тоже нельзя, несмотря на то, что дружба с Путиным оказывается экономически важнее для Европы, чем демократические идеалы», – говорит Андрей Окара корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что новое расширение санкционного списка можно считать слабой компенсацией за то, что европейские политики согласились с избранием вице-спикера Госдумы России Петра Толстого вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Система ценностей не выдерживает натиска под влияния системы интересов. Потому украинская тема очень хороший маркер, мы видим, что российская логика этой борьбы начинает побеждать – если не системно, то локально Россия делает все, чтобы об Украине постепенно забывали, а те проблемы, которые у Кремля есть из-за Крыма и Донбасса, нивелировались», – утверждает Андрей Окара.

Политолог напоминает, что российские политики, участвующие в политической жизни аннексированного Крыма, автоматически находятся в украинском санкционном списке, однако Украине следует активнее развивать политику деоккупации полуострова.

«Не делая этого, Украина сама дает повод «выпадать» из орбиты европейского внимания», – подчеркивает он.

Международные санкции и украинские товары в Крыму

Эксперт по вопросам политики и экономики из фонда «Майдан закордонных справ» Юрий Смелянский напоминает, что первые международные санкции против России за аннексию Крыма ввели Соединенные Штаты.

«Если посмотреть историю шестилетней войны России против Украины, то США ввели первые санкции за аннексию Крыма 6 марта 2014 года. А Украине понадобилось еще несколько лет, чтобы этот процесс получил какое-то развитие. Если сравнивать объем американских, европейских и украинских санкций, то все они разные. Американские –наиболее полные, и Украина отстает от США по количеству компаний, физических и юридических лиц, к которым применимы санкции», – говорит Юрий Смелянский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Этот порядок применения санкций украинской стороной, пострадавшей от оккупации суверенных территорий, он называет «ненормальным».

«Нужно как минимум не уменьшать это давление, а сохранять его на том же уровне, на котором применяют наши международные партнеры. В любом нормальном государстве внешняя политика – это продолжение внутренней политики. Украинская проблема в том, что у нас внешняя политика сама по себе, а внутренняя сама по себе и она не является базой для развития внешней политики», – считает Юрий Смелянский.

В качестве аргумента такой политики он называет продолжающиеся развитие экономических отношений между Украиной и Россией на фоне санкционного давления на Кремль со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза.

«Мы говорим, что Россия оккупировала суверенные территории Украины и в то же время в Крым через Белгород, Краснодар идут поставки украинских товаров. Если в 2015 году инициатива гражданского общества – блокада поставок товаров в Крым привела к тому, что правительство приняло запрет на поставки в Россию, то сегодня в магазинах оккупированного Крыма в разы увеличился ассортимент товаров украинского производства», – утверждает Юрий Смелянский.

«Марша достоинства» в Крым

Напомним, что в интервью украинскому изданию apostrophe.ua лидер крымско-татарского национального движения народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал о начале подготовки «Марша достоинства», в результате которого активисты планируют зайти на территорию оккупированного Крыма.

«Мы дискутировали по поводу предстоящего «Марша достоинства», общеукраинской акции, которую мы планируем на 2 мая. Мы пока не раскрываем детали. Но надеемся, что эта акция поднимет тему Крыма так же, как блокада 2015 года», – отметил Мустафа Джемилев.

«Апостроф» напомнил, что блокада в 2015 году началась с целью перекрытия поставок продовольствия на оккупированный полуостров: члены Меджлиса и активисты перекрыли дороги, а потом и железную дорогу к заводу «Крымский Титан» олигарха Дмитрия Фирташа. В результате правительство Украины объявило о прекращении поставок товаров и услуг в Крым и из Крыма.

Издание Хартия-97 цитирует слова Мустафы Джемилева о том, что численность марша будет зависеть от того, насколько «удастся до украинского народа донести необходимость этой акции».

«Также все зависит и от наших международных партнеров. Планируется, что будут присутствовать депутаты Европарламента, ПАСЕ, видные государственные деятели западных стран. Но мы только начинаем думать об организации», – сказал apostrophe.ua Мустафа Джемилев.

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