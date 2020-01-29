Джорджия Мэй Джаггер в новой рекламной кампании Victoria’s Secret

28-летняя дочь музыканта Мика Джаггера и модели Джерри Холл уже много лет строит модельную карьеру. И вот на днях она появилась на кадрах своей первой в 2020 году рекламной кампании — на этот раз для бельевого бренда Victoria’s Secret. Джорджия Мэй Джаггер снялась в ретро-ролике и фотосессии в стиле Америки 50-х годов, продемонстрировав коллаборацию Victoria’s Secret и бренда For Love & Lemons, базирующегося в Лос-Анджелесе. В видео Джорджия Мэй Джаггер примерила на себя образ путешественницы, странствующей по США автостопом и останавливающейся на ночь в придорожных мотелях. Белье на модели — само воплощение весны и лета: в коллекции преобладают яркие цвета и цветочные принты. Видео и несколько кадров, опубликованных в соцсетях, смотрите ниже.

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Публикация от For Love & Lemons (@forloveandlemons)24 Янв 2020 в 11:00 PST

Выбор дочки Джаггера в качестве своей модели для Victoria’s Secret крайне нетипичен — до недавних пор руководство бренда отбирало для фотосессий и легендарных «ангельских» шоу лишь девушек с идеальной, «глянцевой» внешностью. Но такая стратегия сыграла с ними злую шутку. В конце ноября прошлого года финансовый директор и исполнительный вице-президент L Brands, которому принадлежит бренд Victoria’s Secret, Стюарт Б. Бергдерфер подтвердил, что популярное дефиле с участием «ангелов» не состоится впервые за 25 лет:

Нам важно развивать маркетинг Victoria’s Secret, в том числе коммуникацию бренда с аудиторией и его эмоциональное содержание. Шоу было важной частью бренда и имело большой успех. И учитывая это, мы будем изучать, как лучше всего доносить идею бренда до клиентов. Последние три-четыре года у компании были проблемы, и нам потребуется некоторое время, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть все на свои места. Мы считаем, самое главное — это качество самого товара, а также качество наших магазинов и интернет-магазина.

В последние годы в жизни бренда действительно идет черная полоса: так, год назад ряды «ангелов» покинула Адриана Лима, которая за почти 20 лет сотрудничества стала лицом этого шоу. Также из-за набирающего популярность движения бодипозитива люди обрушились с критикой на саму концепцию дефиле. Все потому, что организаторы отбирают моделей только с «конвенциональной» красотой, то есть общепринятой в обществе, и ни разу не приглашали демонстрировать нижнее белье девушкам plus size или низкого роста. Дополнительную порцию негодования бренд получил после высказывания директора по маркетингу Эда Разека, что не следует приглашать в шоу трансгендерных моделей и моделей plus size. Репутацию не удалось восстановить даже после заключения контракта с одной (!) моделью 52-го размера и моделью-трансгендером. Сейчас же марка меняет вектор направления — и помимо новых лиц, в том числе Джаггер, выпускает новые линейки белья, например, корректирующего.

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