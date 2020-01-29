Рецепт дня: русско-финская уха

Ингредиенты:
Бульон рыбный — 180 мл
Сливки — 30 мл
Глазированная морковь — 20 г
Картофель — 3 шт.
Полба — 30 г
Лук-порей — 10 г
Укропное масло — 3 мл
Семга — 30 г
Палтус — 30 г
Зеленый лук — 2 г
Укроп — 2 г
Перец — 1 г
Соль — 1 г
Бульон рыбный:
Рыбный набор — 500 г
Сом (хребты) — 300 г
Лук — 60 г
Морковь — 60 г
Корень сельдерея — 20 г
Стебли укропа и петрушки — 20 г
Вода — 2 л
Морковь глазированная:
Морковь — 400 г
Масло сливочное — 30 г
Тимьян — 50 г
Соль — 5 г
Способ приготовления:
1. Для рыбного бульона кости промыть под краном. Промытую рыбу и овощи залить холодной водой, поставить на огонь, довести до кипения, уменьшить огонь, снять пену, слегка подсолить и варить 35 минут.
2. Морковь нарезать кубиками, поместить ее на сковороду, залить водой, добавить сливочное масло, тимьян и немного соли. К моменту приготовления моркови вода выпарится. Заглазировать морковь в остатках сливочного масла.
3. Картофель запечь в духовке в мундире, очистить от кожицы. Лук-порей бланшировать, полбу отварить в подсоленной воде.
4. Рыбный бульон прогреть со сливками. Добавить печеный картофель, разрезанный пополам, глазированную морковь, бланшированный лук-порей, отварную полбу. Добавить по вкусу соль и перец.
5. Кубики лосося и палтуса добавить за 2 минуты до подачи. Выложить в тарелку, капнуть укропное масло. Сверху украсить завитками лука и укропом.
Приятного аппетита!
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