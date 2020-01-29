«П…здец украинскому кино». Соцсети раскритиковали назначение новой главы Госкино, она призвала судить по результатам работы

29 января Кабинет Министров Украины назначил главой Государственного агентства Украины по вопросам кино Марину Кудерчук, которая в 2019 году была замглавы Запорожской областной государственной администрации, а в 2017–2019 годах работала заместителем директора и директором киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье, соорганизатором Запорожского международного кинофестиваля.

Решение правительства было раскритиковано пользователями украинского сегмента Facebook.

Экономический редактор проекта VoxCheck Владимир Ланда обратил внимание, что Кудерчук 21 января вышла в финальный этап конкурса, разделила со Станиславом Куценко третье и четвертое места в рейтинге, который составила конкурсная комиссия Нацагентства по вопросам госслужбы, и победила по итогам собеседования в Кабмине. Больше всего баллов конкурсная комиссия отдала директору киевских кинотеатров «Бумер» и «Магнат» Сергею Зленко.

Он подчеркнул, что Кудерчук – «в первую очередь» налоговый инспектор и имеет 10 лет опыта такой работы.

«Победитель конкурса Сергей Зленко работает в киноиндустрии второе десятилетие, в позапрошлом году стал членом Европейской киноакадемии. Вы можете подаваться на конкурсы на государственную службу. И можете даже их выиграть. Но вас все равно никуда не назначат», – подытожил он.

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Член комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и депутат от фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий потребовал от Кабмина объяснений.

«Чем новый кандидат лучше и профессиональнее, чем Юлия Синькевич, продюсер Одесского кинофестиваля, которую, между прочим, поддерживал министр культуры [Владимир Бородянский]? И которую правительство отказалось назначать. Может, премьер-министр [Алексей Гончарук] объяснит? Господин Гончарук, вам не стыдно перед украинскими кинематографистами, которые впервые сделали украинское кино культурным явлением за последние пять лет?» – написал он.

Уряд призначив пані Кудерчук головою держкіно. Вона займалася аграрними питаннями у Запорізький ОДА і до цього керувала… Posted by Mykola Kniazhytsky on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

Пиар-директор Одесского международного кинофестиваля Татьяна Власова сравнила опыт работы Синькевич и Кудерчук, подчеркнув, что продюсер ОМКФ работает в киноиндустрии более 10 лет, является соучредителем и членом Наблюдательного совета Украинской киноакадемии, членом Европейской киноакадемии и спродюсировала несколько фильмов.

«Смотрите не перепутайте. Напомню, на этапе собеседования именно Юлия Синькевич показалась комиссии не слишком компетентной», – добавила она.

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Журналисты Сергей Руденко (канал «Еспресо») и Кристина Бердинских (журнал НВ) обратили внимание, что в 2018 году Кудерчук публиковала фото с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским и актерами студии «Квартал 95».

«Кудерчук выиграла конкурс на должность еще осенью 2018 года, когда принимала Зеленского и «Квартал 95″ в своем киноконцертном зале в Запорожье», – написал Руденко.

Нова очільниця Держкіно Марина Кудерчук виграла конкурс на посаду ще восени 2018 року, коли приймала Зеленського і "… Posted by Сергій Руденко on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

«И зачем была эта показуха с конкурсом вообще?» – отметила Бердинских.

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Пресс-секретарь экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия Андрей Ковалев посоветовал украинцам «не терять времени» и сходить в кино.

«Посмотрите «Мої думки тихі», «Віддана», «Наші котики». Ибо очевидно: ренессанс украинского кино официально закончился. Больше украинских фильмов не будет. Видимо, если что и будет, то только новый сезон «Слуги народа», – добавил он.

Знайомтеся! Нова голова Держкіно Марину Кудерчук — заступницю голови Запорізької ОДА. Вражає досвід роботи в галузі… Posted by Andriy Kovalov on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

Журналист из Запорожья Владимир Миленко отметил, что во время руководства Кудерчук кинотеатр Довженко в 2017 году отказался показывать украинский исторический фильм «Червоний» – экранизацию одноименного романа писателя Андрея Кокотюхи.

«Кабмин поставил на [должность главы] Госкино Марину Кудерчук. Если это не тезка-одномафилица, а именно и Марина Кудерчук, которая в свое время руководила муниципальным киноконцертным залом имени Довженко в Запорожье, то могу сказать коротко: украинскому кино п…здец. Да, это не тезка. Это она», – резюмировал Миленко.

Кабмін поставив на Держкіно Марину Кудерчук.Якщо це не тезка-одномафілиця, а саме та Марина Кудерчук, яка у свій час… Posted by Volodymyr Mylenko on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

Кудерчук в комментарии «Интерфакс-Украина» сказала, что все, кто говорит об отсутствии у нее опыта, «не владеют информацией». Новая глава Госкино призвала скептиков судить по результатам работы, которые, как она надеется, «все увидят в ближайшее время».

«Мой профессиональный и жизненный опыт научил меня, что о людях нужно судить по их действиям, конкретным намерениям и – главное – реализованным делам… Будучи на посту руководителя запорожского кинотеатра имени Довженко, я и моя команда проводили довольно много премьер украинских фильмов и приглашали кинематографистов. К слову, нашей команде удалось за короткий период времени вывести этот кинотеатр из разрухи и сделать одним из самых успешных в Запорожье. В кинотеатре мы проводили несколько фестивалей украинского кино, в залах были аншлаги, была организована киношкола, проводились киноконкурсы для молодежи», – добавила Кудерчук.

Госкино Украины с 6 августа 2014 года возглавлял Филипп Ильенко. В августе 2019 года он объявил об уходе в отставку.

В конкурсе на нового главу Госкино, который проводило Нацагентство Украины по вопросам госслужбы, приняли участие восемь претендентов. Наивысшее количество баллов набрала генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, но она не прошла собеседование и не была назначена главой Госкино.

Повторный конкурс был объявлен 27 ноября. В нем приняли участие девять соискателей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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