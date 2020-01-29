Делегация Украины не осмелилась повторять неудавшийся бойкот ПАСЕ

Украинская делегация не собирается в знак протеста снова покидать ПАСЕ, сообщил член делегации, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Не надейтесь», – приводит его слова ТАСС.
Гончаренко заявил: «Вы же сказали, что вам нужен диалог». По его словам, Украина «тоже за диалог».
«Зачем мы будем уходить, если вы хотите вести диалог?» – сказал он.
В июне, после восстановления полномочий российской делегации, украинские депутаты покинули ассамблею. Сам Гончаренко предлагал бойкотировать лишь осеннюю сессию, но его коллеги дали понять, что в Страсбург больше не вернутся. Однако 16 января Верховная рада решила возобновить работу делегации.
При этом уже после неудавшегося Украине бойкота глава делегации России Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ, а полномочия российской делегации были ратифицированы в полном объеме.
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Последнее: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила предложение делегации Украины и стран-партнеров об ограничении полномочий российской делегации. За подтверждение полномочий делегации России в ассамблее проголосовали 96 депутатов ПАСЕ, против были 44. В текст резолюции внесли правку, подчеркивающую, что РФ незаконно аннексировала Крым. Кроме того, ПАСЕ 109 голосами утвердила новый санкционный механизм, который будет применяться в […]
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