В Индии найдена древняя статуя бога Солнца

При строительстве здания на базе индийского университета была обнаружена древняя статуя бога Солнца. В этот район сразу же приехали местные археологи, отметили в издании The Times of India.

Находка была сделана в одном из районов населенного пункта Гувахати во время строительных работ на территории местного учебного заведения. Древнюю статую раскопали на глубине чуть более 2 метров, после её анализа эксперты выяснили, что это запечатлен бог Солнца, держащий в руках цветки лотоса. Высота объекта не превышает метра, а вес составляет почти 200 килограммов.

Скорее всего, статуя была создана в промежутке 9-12 века во время империи Пала. Вблизи района раскопок располагался город Амбари, впервые обнаруженный археологами более 50 лет назад. В целом, объект сохранил презентабельный внешний вид. Возможно, совсем рядом специалистам удастся найти и другие ценные артефакты.

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