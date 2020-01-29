Елизавета Триандафилиди призналась, что восхищена своей сексуальностью

Участница «Дом-2» Елизавета Триандафилиди опубликовала новую фотографию, отметив, что она кайфует от собственной сексуальности. Несмотря на то, что снимке она максимально одета, ей больше нравятся ее обнаженные фотографии.

Кроме того, модель считает стереотипом тезис, что девушки, публикующие откровенные изображения, стремятся найти себе богатого возлюбленного. «Может, у кого-то и да, каждый живет, как хочет, не спорю, однако моя самооценка на высоком уровне с ранних лет, да и вниманием я не обделена. К тому же, я просто восхищена своей сексуальностью», — отметила Триандафилиди.

Что касается сбора массовки возле себя, ей неинтересна данная затея, ведь рядом с ней есть друзья и поклонники. В заключении участница проекта отметила, что сейчас все чаще встречает одиноких, успешных, красивых интересных ребят.

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