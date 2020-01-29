«Мечтаю о дочери и сыне»: Иван Янковский поделился планами на жизнь

Иван Янковский во время участия в благотворительном мероприятии, организованном на катке ВДНХ, разоткровенничался. Актер поделился с присутствующими планами на жизнь, отметив, что мечтает о большой семье и хочет иметь сына и дочку.
«Благотворительный день» на ВДНХ организовал ряд фондов, включая организацию Константина Хабенского. Средства, собранные на мероприятии, направят детям с особенностями развития. В числе знаменитостей, принявших участие в акции, были замечены, Ксения Алферова, Егор Бероев, Иван Янковский. Актеры поблагодарили присутствующих за то, что поддержали такое благородное дело. Все звезды в коньках вышли на лед, чтобы покататься с детьми.
Иван Янковский отметил, что сегодня стыдно быть ко всему равнодушным человеком. Он рад, что пришел на мероприятие и не только встретился с коллегами и поклонниками, но и поддержал хорошее дело. Актер признался, он планирует помогать животным и очень любит детей. Сам Янковский мечтает о сыне и дочери.
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