ЧМ по легкой атлетике перенесли на год из-за коронавируса

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, запланированный на март 2020 года в китайском Нанкине, перенесен на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics (перевод «Интерфакса»).

«К сожалению, вместе с организаторами чемпионата мира по легкой атлетике в помещении в Нанкине (был запланирован на 13-15 марта 2020 года), приняли решение перенести мероприятие на март 2021 года», — говорится в сообщении.

Врачи, работающие в федерации, вместе с представителями Всемирной организацией здравоохранения решили, что распространение коронавируса не позволяят проводить крупные мероприятия и они должны быть отложены.

«Мы рассмотрели возможность переноса соревнования в другую страну и хотели бы поблагодарить города, которые вызвались принять у себя чемпионат. Тем не менее, учитывая обеспокоенность по поводу распространения вируса за пределы Китая, мы решили не использовать этот вариант», — отмечается в сообщении.

Напомним, заболевшие новым коронавирусом уже обнаружились и в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. В России нескольких человек, прилетевших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус, но пока этот диагноз не подтверждается. The Insider собрал всю имеющуюся информацию о новом вирусе.

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