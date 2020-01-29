«Ваши отпечатки пальцев и снимки сетчатки появятся на рынке персональных данных». Станислав Шакиров о планах подключать услуги связи с применением биометрии

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий заключать абонентские договоры на услуги связи через интернет с применением биометрии, сообщает «Интерфакс».

Для заключения договора потребуется установить на смартфон программное обеспечение оператора связи, с помощью которого будет проводиться считывание и верификация биометрических данных абонента. «Полученные сведения должны в режиме реального времени направляться оператору связи. SIM-карта будет заблокирована до внесения сведений об абоненте в базы данных оператора связи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также авторы законопроекта предложили ввести дополнительные дистанционные способы проверки операторами связи достоверности сведений, представляемых при заключении абонентского договора. В частности, предлагается разрешить использование сведений об абоненте, полученных от банков и других кредитных организаций, при оплате услуг связи в безналичной форме.

Авторы законопроекта — вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сенаторы Людмила Бокова и Александр Башкин. 27 Бокова января была назначена замглавы Минкомсвязи.

Основатель и технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров в разговоре с The insider оценил этот законопроект как «нейтрально-отрицательный». «Принципиально ничего не изменится. С одной стороны, пользователям станет удобнее. С другой стороны, такие инициативы в российской действительности приводят к утечкам персональных данных. Конкретно эта инициатива приведет к утечкам биометрических данных. Хорошо, что будет удобно, плохо то, что ваши отпечатки пальцев или снимки сетчатки глаза, или что они там будут использовать, можно будет купить на рынке персональных данных, где сейчас можно купить другие ваши персональные данные», — сказал Шакиров.

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