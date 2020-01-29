Трамп: США тесно сотрудничают с Китаем в борьбе с коронавирусом

Трамп: США тесно сотрудничают с Китаем в борьбе с коронавирусом

29.01.2020, 22:52, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином о сдерживании вспышки коронавируса.

«Мы сейчас очень сильно вовлечены во все, что связано с этим вирусом.., — сказал Трамп. – Я разговаривал с председателем Си Цзиньпином. В настоящий момент мы очень тесно сотрудничаем с Китаем (в решении этой проблемы)».

Президент США заявил об этом в Белом доме, на церемонии подписания нового североамериканского торгового соглашения с Канадой и Мексикой.



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