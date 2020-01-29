США ввели санкции в отношении чиновников в Крыму и российской железнодорожной компании

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило в среду о введении санкций в отношении восьми человек и одной компании в ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины и оккупацию Крымского полуострова. Сообщение о санкциях было опубликовано на сайте Минфина США.

Евросоюз во вторник ввел санкции в отношении семи человек, внесенных сегодня в список OFAC. Кроме того, санкции в отношении крымских чиновников были введены властями Канады в рамках координированных действий международного сообщества с целью осуждения вмешательства России в украинский Крым.

«Действия Министерства финансов, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждают нашу неизменную поддержку восстановления свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму», – заявил министр финансов Стивен Мнучин. Он добавил, что санкции США, ЕС и Канады «ограничивают возможности этих нелегитимных чиновников вести бизнес на международном уровне и подчеркивают силу трансатлантического альянса в противостоянии продолжающейся российской агрессии».

Санкции были введены в отношении семи высокопоставленных чиновников, работающих в администрации так называемой Крымской республики. Эти люди осуществляют функции государственной власти на Крымском полуострове без разрешения Украины, тем самым нанося ущерб украинским демократическим процессам и институтам и предпринимая действия, угрожающие миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

В санкционном списке OFAC оказались Юрий Гоцанюк, так называемый «премьер-министр» так называемой Крымской республики; Михаил Развожаев, так называемый «временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя»; Владимир Немцев, так называемый «председатель Законодательного собрания»; Сергей Даниленко, так называемый «председатель городской избирательной комиссии Севастополя»; Лидия Басова, так называемая «зампредседателя горизбиркома Севастополя»; Екатерина Пыркова, так называемая «секретарь горизбиркома Севастополя», а также Екатерина Алтабаева, так называемая «член Совета Федерации РФ», представляющая в российском сенате город Севастополь.

Кроме того, США ввели санкции в отношении частной железнодорожной компании «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, и ее гендиректора Александра Ганова. «Гранд Сервис Экспресс» занимается железнодорожными пассажирскими перевозками из России в Крым по Крымскому мосту.

Крымский мост

Все имущество и имущественные интересы вышеозначенных лиц, находящиеся в американской юрисдикции, заблокированы. Гражданам США и американским компаниям запрещено вести бизнес и проводить любые транзакции с лицами, оказавшимися в санкционном списке. Любые иностранцы, ведущие бизнес или осуществляющие транзакции с лицами из санкционного списка также могут оказаться под санкциями.

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