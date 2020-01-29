В Чечне построят мечеть в честь прадеда Рамзана Кадырова – по просьбам жителей поселка

В Чечне построят новую мечеть в поселке Гикало, и она будет названа в честь Абдул-Кадыра, сына Ильяса Беноевского, прадеда главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сам Кадыров рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«Старая мечеть рассчитана всего на 1000 человек, и это при населении свыше 10 тысяч человек, – добавил Кадыров. – Мы определили место под строительство будущей мечети, забили символичный колышек».

Ранее чеченские государственные СМИ сообщили, что жители поселка Гикало недалеко от Грозного обратились к Кадырову и лично попросили его построить мечеть имени Абдул-Кадыра, а заодно переименовать поселок в честь Алиханова Джамлайла, бывшего главы поселка, который в 2001 году погиб от рук ваххабитов. Поселок Гикало был основан в 1945 году и получил название в честь советского партийного деятеля Николая Гикало.

Недавно жители села Хоси-Юрт, где родился Рамзан Кадыров, так же «единогласно» решили его переименовать в Ахмат-Юрт в честь отца политика, а две самые большие мечети республики – «Сердце Чечни» и «Сердце матери» – получили названия в честь отца и матери Рамзана Кадырова. Именем Кадырова-старшего также назван футбольный клуб из Грозного (изначально он назывался «Терек»), личный фонд Кадырова и множество других объектов в республике, от школ до электростанций.

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