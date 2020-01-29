Экс-глава МИД Украины назвал эмоциональным всплеском заявление Помпео, что американцам нет дела до Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Настоящему Времени назвал высказывание госсекретаря США Майка Помпео об Украине накануне его визита в Киев «эмоциональным всплеском».
«Я уверен, что даже на том фоне всех этих рассуждений: «Кому важна Украина», – это все эмоциональный всплеск. Что то, что он скажет тут, в Киеве, это то, что хотят слышать украинцы», – сказал Климкин.
Несколькими днями ранее Помпео во время интервью журналистке Национального общественного радио (NPR) грубо высказался о скандале вокруг импичмента президента США Дональда Трампа, который произошел из-за американо-украинских отношений. По словам бравшей интервью журналистки, Помпео заявил: «Вы думаете, что американцев волнует Украина?»
Бывший глава украинского МИДа также выразил надежду на то, что поддержка США что Украина по-прежнему будет находиться в приоритете американской внешней политики. Но в то же время назвал катастрофой обстоятельства, из-за которых Киев был втянут в дело об импичменте Трампу.
«Украина всегда была для Штатов приоритетом во внешней политике. Мы фактически уходим из американской внешней политики и становимся частью американской внутренней политики. Вот это, на самом деле, для нас катастрофа. И над этой катастрофой надо работать. Я очень надеюсь, что Майк, когда приедет завтра, мы будем говорить о позитивных вещах, о поддержке Украины, ее борьбе с российской агрессией, о поддержке реформ», – сказал Климкин.
Госсекретарь США Майк Помпео должен прибыть с официальным визитом в Украину 30 января. Визит главы Госдепартамента в Киев пройдет в разгар слушаний по делу об импичменте американского президента. Украина находится в центре конфликта.
Дональда Трампа обвиняют в злоупотреблении своим положением: по версии американского Конгресса, он удерживал военную помощь Украине, чтобы добиться расследования в отношении своих политических оппонентов. Накануне американские СМИ сообщили, что Майк Помпео исключил из пула журналистку Национального общественного радио – предположительно из-за того, что корреспонденты издания задавали ему вопросы о бывшем американском после в Украине.
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