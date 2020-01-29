В Великобритании археологи нашли 2000-летнюю могилу воина с копьем

В Великобритании близ Чичерстера исследователи нашли 2000-летнюю могилу воина с мечем и копьем. Они считают, что эта находка имеет огромную ценность, так как в той стороне света такие обретения — редкость.
Проанализировав меч и копье, исследователи пришли к выводу, что на оружии было украшение из медного сплава. Рентгеновские снимки определили наличие «шипованной» одежды, в которую одевались мужчины того времени. Специалисты спорили о том, кем были люди, которых хоронили в традициях воина. Хоть скелет находки и был разрушен, но наличие предметов предполагает, что человека почитали.
Также в могиле обнаружили останки дерева, в ящик из которого, скорее всего, помещали тело. В захоронении нашли и 4 керамических горшка. Исследователи сообщили, предметы сделаны из местной глины, в них могли хранить продукты. Эти находки показывают заботу об умершем, чтобы он не чувствовал нужды в загробной жизни.
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