Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала о «пластике» Аллы Пугачевой

Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала о «пластике» Аллы Пугачевой

29.01.2020, 22:47, Разное

Лейла Еприкян, пластический хирург, пояснила о пластических операциях Аллы Пугачевой, из-за которых ее не узнают фанаты. Эксперт поделилась способами быстро омолодиться.
Недавно в беседах с корреспондентами Алла Пугачева призналась, что очень быстро стареет, но пытается поддерживать здоровье ради детей. Сейчас Примадонне говорят много комплиментов о прекрасном внешнем виде. Поклонники ее блога пишут, что знаменитость сейчас очень напоминает свою дочку Кристину Орбакайте.

Новое лицо Аллы Борисовны заметили на юбилее Игоря Николаева. Хирурги знают четко, какими услугами воспользовалась вокалистка. Лейла Еприкян думает, что в процедуры входили витамины и массажи. После 60 лет пластическая хирургия возможна, если нет противопоказаний. Также специалист напоминает, в Instagram существуют фильтры, помогающие сделать лицо моложе и «нарисовать» внешность.



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